Minikler 'Neşe'lendi

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın geçtiğimiz yıl intiharıyla yıkılan Neşe Sapmaz, kendini hayır işlerine adadı. Eskinişanlısının ölümünden sonra uzun süre kendine gelemeyen ünlü spiker, toparlanır toparlanmaz alkışlanacakbir kampanyaya imza attı. Sapmaz, İstanbul Bağcılar'daki bir okulunkitap ihtiyacı için kolları sıvadı.
Sapmaz, kendisine ulaşan öğretmenSenemÇakır'ın çağrısına kulak verdi. Binlerce kişinin katıldığı kampanyayla miniklerinyüzü güldü.
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