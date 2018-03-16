;
Yol Durumu
  1. Pastalı sürpriz
  2. Zirvenin sahibi Sen Anlat Karadeniz

Minikler 'Neşe'lendi

Minikler Neşelendi
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın geçtiğimiz yıl intiharıyla yıkılan Neşe Sapmaz, kendini hayır işlerine adadı. Eski nişanlısının ölümünden sonra uzun süre kendine gelemeyen ünlü spiker, toparlanır toparlanmaz alkışlanacak bir kampanyaya imza attı. Sapmaz, İstanbul Bağcılar'daki bir okulun kitap ihtiyacı için kolları sıvadı.


Sapmaz, kendisine ulaşan öğretmen Senem Çakır'ın çağrısına kulak verdi. Binlerce kişinin katıldığı kampanyayla miniklerin yüzü güldü.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar