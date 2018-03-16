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41 kere maşallah

41 kere maşallah
Hollywood'u son dönemde etkisi altına alan 'nazar boncuklu takılar', şimdi de dünyaca ünlü mücevher markası Lorraine Schwartz'ın da koleksiyonuna girdi. Ünlü markaya adını veren başarılı tasarımcının geçtiğimiz akşam Los Angeles'taki davetine dünyaca ünlü yıldızlar akın etti.


Kim Kardashian, Heidi Klum, Sofia Vergara, Usher ve Blake Lively gibi isimler, nazar boncuklu takılarla objektiflere pozlar verdi. Bu arada yıldızların çok beğendiği imzalı bileklik ile kolyelerin fiyatları, 5 ile 40 bin dolar arasında...



Victoria's Secret meleği da nazar boncuğu tutkunu yıldızlardan.
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