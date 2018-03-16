41 kere maşallah

Hollywood'uson dönemde etkisialtına alan 'nazarboncuklu takılar',şimdi de dünyacaünlü mücevhermarkası LorraineSchwartz'ın dakoleksiyonunagirdi. Ünlü markayaadını veren başarılıtasarımcınıngeçtiğimiz akşamLos Angeles'takidavetine dünyacaünlü yıldızlarakın etti.
Kim Kardashian,Heidi Klum,Sofia Vergara,Usher ve BlakeLively gibiisimler, nazarboncuklu takılarlaobjektiflerepozlar verdi. Buarada yıldızlarınçok beğendiğiLorraine Schwartzimzalı bileklikile kolyelerinfiyatları, 5 ile40 bin dolararasında...
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