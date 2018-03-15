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Büyük gün

Atv’nin iddialı dizisi ‘8. Gün’ saat 20.00’de başlıyor!

Büyük gün pazartesi
Türkiye'nin kanalı atv'de ekrana gelecek olan '8. Gün' dizisinin yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi, 19 Mart Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşuyor. '8. Gün'; bitmeyen temposu ve yükselen bir merak duygusuyla izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın yönettiği dizinin kadrosu da iddialı…

Dizide , Musa Uzunlar, Buğra Gülsoy, Ceyda Düvenci, Cem Davran, Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş, Gökçe Yanardağ ve Sermet Yeşil rol alıyor. Senaristliğini Toprak Karaoğlu, Savaş Korkmaz ve Seda Çalışır'ın üstlendiği '8. Gün' kocasıyla mutlu bir hayatı annesinin ölümüyle tepetaklak olan bir kadının hikayesini anlatıyor.

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