Büyük gün pazartesi

Türkiye'nin kanalı atv'deekrana gelecek olan '8. Gün'dizisinin yayın tarihi belli oldu.Merakla beklenen dizi, 19 MartPazartesi akşamı izleyiciylebuluşuyor. '8. Gün'; bitmeyentemposu ve yükselen bir merakduygusuyla izleyiciyi ekran başınakilitleyecek. Çağrı Vila Lostuvalıve Ender Mıhlar'ın yönettiğidizinin kadrosu da iddialı…
Dizide Burcu Biricik,Musa Uzunlar, Buğra Gülsoy,Ceyda Düvenci, Cem Davran,Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş,Gökçe Yanardağ ve SermetYeşil rol alıyor. SenaristliğiniToprak Karaoğlu, Savaş Korkmazve Seda Çalışır'ın üstlendiği '8.Gün' kocasıyla mutlu bir hayatıannesinin ölümüyle tepetaklakolan bir kadının hikayesinianlatıyor.
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