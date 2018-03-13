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Çılgın Türkler gaza bastı

’nin iki başarılı Türk yıldızı ünlü markaların da gözdesi oldu. ’den sonra şimdi de , Mercedes’in AMG modelinin yüzü oldu...

Çılgın Türkler gaza bastı
Ülkemizi 'nde başarıyla temsil eden Mesut Özil ile İlkay Gündoğan, yeşil sahalardaki performanslarıyla dünyaca ünlü markaların da gözdesi oldu. Arsenalli Özil'den sonra şimdi de Manchester City forması giyen Gündoğan, Mercedes'in yüzlerinden biri oldu. Önceki gün Mercedes'in AMG modelinin yüzü olduğunu açıklayan 27 yaşındaki , büyük ses getirdi. Gündoğan da yaptığı anlaşma gereği tıpkı 29 yaşındaki gibi artık Mercedes dışında bir marka araba kullanamayacak.


Bu arada İlkay Gündoğan'ın yaklaşık 4 aydır aşk yaşadığı 2016 Ukrayna Güzeli Catherine Ramos da önceki gün Cenevre'deki otomobil fuarından 'Mercedes AMG' fotoğrafı paylaşıp sevgilisine destek verdi.


Amine Gülşe, önceki akşam İngiltere'de Mesut Özil'in maçını izledi. Yıldız futbolcu, takımının 2-0 galip geldiği maç sonrası Gülşe'nin fotoğrafını "Uğurum" diyerek paylaştı.
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