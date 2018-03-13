Çılgın Türkler gaza bastı

Ülkemizi İngiltere Premier Ligi'nde başarıyla temsil eden Mesut Özil ile İlkayGündoğan, yeşil sahalardaki performanslarıyla dünyaca ünlü markaların da gözdesi oldu. ArsenalliÖzil'den sonra şimdi de ManchesterCity forması giyen Gündoğan, Mercedes'in yüzlerinden biri oldu. Önceki gün Mercedes'in AMG modelinin yüzü olduğunu açıklayan 27 yaşındaki İlkay Gündoğan, büyük ses getirdi. Gündoğan da yaptığı anlaşma gereği tıpkı 29 yaşındakiMesut Özil gibi artık Mercedes dışında bir marka araba kullanamayacak.
Bu arada İlkay Gündoğan'ın yaklaşık 4aydır aşk yaşadığı 2016 UkraynaGüzeli Catherine Ramos da önceki gün Cenevre'deki otomobil fuarından 'Mercedes AMG' fotoğrafı paylaşıp sevgilisine destek verdi.
Amine Gülşe, önceki akşam İngiltere'de Mesut Özil'in maçını izledi. Yıldız futbolcu, takımının 2-0 galip geldiği maç sonrası Gülşe'nin fotoğrafını "Uğurum" diyerek paylaştı.
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