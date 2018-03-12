Muhtar sert çıktı!

Geçtiğimiz gün ünlü etçi Cüneyt Asan'ın sahibi olduğu Günaydın adlı mekana çocuklarıyla giden Reha Muhtar, sıkıntılı anlar yaşadı. Kapalı olan mekanda yasak olmasına rağmen sigara içildiğini söyleyen ünlü gazeteci, Twitter hesabından Asan'a şu sözleriyle öfke saçtı: "Ödül törenlerinde ahlak ve başarı üzerine konuşmalar yapan Cüneyt Asan, önce bebekleri ve çocukları kapalı alanda sigaradadan zehirlemekten vazgeçsin. Yasalara rağmen çocuklara ve bebeklere karşı suç işliyor. Çocukları insan yerine koymayan korkunç zihniyet. Bir de 'Çocukları oraya götüren suçlu' diyorlar. Çocuklara ve bebeklere işlenen cinayetin meşrulaştırılma hali bu. 'Çüş' derdim ama suç olur demeyeceğim."





Muhtar'ın iddiaları üzerine gözler mekan sahibi Asan'ın ne açıklama yapacağına çevrildi.