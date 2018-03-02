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yine zirvede

Atv yine zirvede
Türkiye'nin kanalı atv, 2016 yılından bu yana koruduğu başarısını 2018'de de sürdürüyor. atv, Kantar Medya'nın verilerine göre, Şubat ayında da Tüm Gün Tüm Kişiler, Tüm Gün , Tüm Gün 20+ABC1, Tüm Kişiler ve Prime Time 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen kanal olarak rakiplerini solladı.
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