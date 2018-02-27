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Gözün aydın Emre

Gözün aydın Emre
Konserden konsere koşan Emre Aydın'ın en büyük destekçisi eşi Eda Köksal Aydın… Önceki gün Malatya konserinden İstanbul'a dönen rockçıyı, havalimanında 1 buçuk yıllık eşi karşıladı. Sabah erken saatlerde poz veren ikilinin yorgunluğu gözlerinden okunuyordu.
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