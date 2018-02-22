;
Yol Durumu
  1. ‘İyi ki doğdun Aloşum’
  2. Selin’in dokunuşu

Kıbrıs çıkarması

Kıbrıs çıkarması
Modacı Raşit Bağzıbağlı ve Hanzade Özbaş, anlamlı bir proje için buluştu. Merit International sponsorluğunda defile düzenleyecek modacının baş mankeni Çağla Şıkel olacak. 3 Mart'ta Merit Crystal Cove Hotel'deki defilenin geliri de Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'ne bağışlanacak.
Etiketler: ,
  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar