Ağlatan mektuplar

Sevgililer Günü'nde en duygusal paylaşımlar Perihan Savaş, Neşe Sapmazve Hülya Koçyiğit'ten geldi. Savaş, 1995'te hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer için yazdığı mektupta acısının dinmediğini anlatıp eski eşine şöyle seslendi: "Sen gittiğinden beri geceleruzuyor, geceler güne dönmüyor adamım. Günaydınlanmıyor. Aydınlık diyorlar ama benimsensiz gönül gözüm aydınlığı göremiyor ki.Oğlumuz ve aşkımızı güçlü tutmak için, sendurmadan çabalıyorsun benim içimde."
USTALARDAN ANLAMLI SATIRLAR Yeşilçam'ın usta oyuncularından Perihan Savaş, 14 Şubat'ta eski eşini anarken Koçyiğit ise kahraman askerlerimize hitaben bir mektup yazdı.
Aralık 2017'de Yavuz Yılmaz'ın ölümüyle sarsılan Sapmaz ise şu sözleriyle eski aşkını andı: "Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır?Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır.Senden ümit kesmem kalbinde merhametadlı bir çınar vardır, ey sevgili uzatma dünyasürgünümü benim." Koçyiğit ise Mehmetçiğimize hitaben yazdığı mektupta "Kahraman evlatlarım,bizler ancak dualarımızla size borcumuzuödemeye çalışıyoruz. O dualar gücünüze güçkatsın kahramanlar" diye yazdı.
Sapmaz ile merhum Yılmaz, 2012 ile 2015 yılları arasında aşk yaşamıştı.
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