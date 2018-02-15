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Ağlatan mektuplar

, Yılmaz Zafer’i; ise Yavuz Yılmaz’ı 14 Şubat’ta anmayı unutmadı. ise askerlerimiz için duygusal satırlar yazdı

Ağlatan mektuplar
Sevgililer Günü'nde en duygusal paylaşımlar Perihan Savaş, Neşe Sapmaz ve Hülya Koçyiğit'ten geldi. Savaş, 1995'te hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer için yazdığı mektupta acısının dinmediğini anlatıp eski eşine şöyle seslendi: "Sen gittiğinden beri geceler uzuyor, geceler güne dönmüyor adamım. Gün aydınlanmıyor. Aydınlık diyorlar ama benim sensiz gönül gözüm aydınlığı göremiyor ki. Oğlumuz ve aşkımızı güçlü tutmak için, sen durmadan çabalıyorsun benim içimde."


USTALARDAN ANLAMLI SATIRLAR
Yeşilçam'ın usta oyuncularından , 14 Şubat'ta eski eşini anarken Koçyiğit ise kahraman askerlerimize hitaben bir mektup yazdı.

Aralık 2017'de Yavuz Yılmaz'ın ölümüyle sarsılan Sapmaz ise şu sözleriyle eski aşkını andı: "Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Senden ümit kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır, ey sevgili uzatma dünya sürgünümü benim." Koçyiğit ise Mehmetçiğimize hitaben yazdığı mektupta "Kahraman evlatlarım, bizler ancak dualarımızla size borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. O dualar gücünüze güç katsın kahramanlar" diye yazdı.


Sapmaz ile merhum Yılmaz, 2012 ile 2015 yılları arasında aşk yaşamıştı.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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