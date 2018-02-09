Babasının kuzusu

Magazin dünyasında dünün en güzelhaberi Tarkan'dan geldi... Megastar,hayranlarının merakla beklediği müjdeyidün sosyal medya hesabında verdi. 2016 yılındaPınar Tevetoğlu'yla dünyaevine giren ünlüsanatçı, baba olacağını instagram'da paylaştığıvideoyla duyurdu. Son 1 yıldır eşinin hamile olduğuyönünde ortaya atılan iddiaları yalanlayan Tarkan,bu kez güzel haberi gözlerinin içi gülerek verdi.Geçtiğimiz yıl eşiyle tüp bebek tedavisine başladığıkonuşulan Megastar'ın, mutlu haberi verirkengözlerinin dolduğu görüldü. Baba olacağıhaberiyle hayranları başta olmak üzere sanatdünyasının ünlü isimlerini de sevince boğan Tarkan,videoda ise şunları söyledi: "Bir süredir yazılıpçiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize deher gün 'Doğru mu değil mi?' diye soruyorlar.'Değil' desek de, 'Yok öyle bir şey' desek deinanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belkide haklılar. Evet, doğru. Baba oluyorum. Çokmutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle."
ÜNLÜLERDEN TEBRİK YAĞDI Pınar Tevetoğlu'nun 3 aylık hamile olduğuöğrenilirken bebeğin cinsiyeti merak konusu oldu.Tarkan'ın mega haberi paylaştığı videosu, 1 saatteyaklaşık 800 bin kişi tarafından beğenildi. 45yaşındaki sanatçıyı; Deniz Seki, Gülşen, DemetAkalın, Ozan Çolakoğlu ve Deniz Çakır gibibirçok ünlü de sosyal medyadan tebrik etti.
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