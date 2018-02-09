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  1. ABD'de sürpriz
  2. Tarkan baba olacağını sosyal medya hesabından açıkladı

Babasının kuzusu

Günün müjdesini, Megastar verdi. 45 yaşındaki , mutluluktan gözleri dolu dolu çektiği videoda ‘Baba oluyorum’ diye seslendi. ’nun 3 aylık hamile olduğu öğrenildi

Babasının kuzusu
Magazin dünyasında dünün en güzel haberi Tarkan'dan geldi... Megastar, hayranlarının merakla beklediği müjdeyi dün hesabında verdi. 2016 yılında Pınar Tevetoğlu'yla dünyaevine giren ünlü sanatçı, baba olacağını instagram'da paylaştığı videoyla duyurdu. Son 1 yıldır eşinin hamile olduğu yönünde ortaya atılan iddiaları yalanlayan , bu kez güzel haberi gözlerinin içi gülerek verdi. Geçtiğimiz yıl eşiyle tüp bebek tedavisine başladığı konuşulan Megastar'ın, mutlu haberi verirken gözlerinin dolduğu görüldü. Baba olacağı haberiyle hayranları başta olmak üzere sanat dünyasının ünlü isimlerini de sevince boğan Tarkan, videoda ise şunları söyledi: "Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün 'Doğru mu değil mi?' diye soruyorlar. 'Değil' desek de, 'Yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru. Baba oluyorum. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle."


ÜNLÜLERDEN TEBRİK YAĞDI
'nun 3 aylık hamile olduğu öğrenilirken bebeğin cinsiyeti merak konusu oldu. Tarkan'ın mega haberi paylaştığı videosu, 1 saatte yaklaşık 800 bin kişi tarafından beğenildi. 45 yaşındaki sanatçıyı; Deniz Seki, Gülşen, Demet Akalın, Ozan Çolakoğlu ve Deniz Çakır gibi birçok ünlü de sosyal medyadan tebrik etti.
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