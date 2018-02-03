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Tacize karşı tek yürek

, artık kimsenin tacize sessiz kalmayacağını söyledi.

Tacize karşı tek yürek
Hakkında 93 tane cinsel taciz suçlaması bulunan ABD'li eski film yapımcısı Harvey Weinstein gibi birilerinin daha sapıklık yapmaması için adımlar atıldı. ABD'de sinema sektöründe oyuncu, yazar ve yönetmenler; Hollywood ve diğer sektörlerdeki cinsel tacize karşı yeni bir kampanya başlattı. Aralarında , , , , Emma Stone gibi dünyaca ünlü kadın oyuncuların da olduğu 300'den fazla kadın oyuncu, yönetmen ve yazar; film endüstrisi ve diğer sektörlerdeki sistematik cinsel tacizle mücadele etmek için 'Time's Up' (Süre Doldu) adlı kampanya düzenledi. Kampanyaya ilk etapta 13 milyon dolar bağışta bulunuldu.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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