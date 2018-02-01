 ;
Yol Durumu
  1. Güzel buluşma
  2. Düşesin Türk şıklığı

Köpeğe gözlük!

Köpeğe gözlük!
'Mama Llama' isimli animasyon diziye sesiyle hayat veren Jennifer Garner, dublaj konusunda başarılı olup olmadığını ilginç bir yolla test etti. Hollywood yıldızı, kitabı köpeğine okurken çektiği bu kareyle olay oldu. Birdie'ye gözlük takan , beğeni rekoru kırdı.
Etiketler:
  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar