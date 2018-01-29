 ;
Yol Durumu
  1. Neşeli ve renkli
  2. Özenli Bengü

Ekin’e Kurt kapanı

Ekin’e Kurt kapanı
Oyuncu Ekin Türkmen, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Umut Kurt'la önceki akşam ilk kez objektiflere yakalandı. Asmalımescit'te araçta görüntülenen taze aşıklar, flaşların patlamasıyla tedirgin oldu. Çiftin bu tedirginliğinin sebebi ise daha önce çıkan aşk dedikodularını arkadaş olduklarını söyleyerek yalanlamasıydı. Bu arada Türkmen, Umut Kurt'tan önce oyuncu Tugay Mercan'la birlikteydi. İkilinin bir dargın bir barışık süren aşkları, 4 ay önce bitti.

Doğan SAVAŞ
Etiketler: ,
  • 29 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar