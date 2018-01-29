Ekin’e Kurt kapanı

Oyuncu Ekin Türkmen, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Umut Kurt'la önceki akşam ilk kez objektiflere yakalandı. Asmalımescit'te araçta görüntülenen taze aşıklar, flaşların patlamasıyla tedirgin oldu. Çiftin bu tedirginliğinin sebebi ise daha önce çıkan aşk dedikodularını arkadaş olduklarını söyleyerek yalanlamasıydı. Bu arada Türkmen, Umut Kurt'tanönce oyuncu Tugay Mercan'la birlikteydi. İkilinin bir dargın bir barışık süren aşkları, 4 ay önce bitti.
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