Didem’in misafiri

Podyumların en başarılı isimlerinden DidemSoydan, gönlünün güzelliğini bir kez daha gözler önüneserdi. Bir süredir ABD'de olan Soydan, önceki günİstanbul'a döndü. Didem Soydan, Umut Eker'le açtığıNişantaşı'ndaki HoleAcademie isimli mekanındaotururken kapıda birsokak köpeği göründü.
Soğuktan donmaküzere olan köpeği hemeniçeriye alan Didem Soydan,köpeğin karnını doyurdu.Ünlü manken, bu anları dainstagram'da paylaşaraktüm mekan sahiplerineörnek oldu.
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