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Didem’in misafiri

Didem’in misafiri
Podyumların en başarılı isimlerinden Didem Soydan, gönlünün güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bir süredir ABD'de olan Soydan, önceki gün 'a döndü. , Umut Eker'le açtığı Nişantaşı'ndaki Hole Academie isimli mekanında otururken kapıda bir sokak köpeği göründü.


Soğuktan donmak üzere olan köpeği hemen içeriye alan Didem Soydan, köpeğin karnını doyurdu. Ünlü manken, bu anları da instagram'da paylaşarak tüm mekan sahiplerine örnek oldu.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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