Gün boyu sevimli kızlarıyla ilgilenen Bradley Cooper, kızı Lea'yı elleriyle besledi. Bir ara Irina Shayk'a sarılıp güzel sevgilisiyle romantik anlar yaşayan ünlü aktör, kızının emekleyerek kendilerinden uzaklaşmasıyla panik oldu. Cooper, hemen doğrulup kızını kucakladı...
Güzel aile
Dünyanın en güzel çiftlerinden Irina Shayk ile Bradley Cooper, önceki gün sevimli kızlarıyla Los Angeles’ta plajdaydı
Gün boyu sevimli kızlarıyla ilgilenen Bradley Cooper, kızı Lea'yı elleriyle besledi. Bir ara Irina Shayk'a sarılıp güzel sevgilisiyle romantik anlar yaşayan ünlü aktör, kızının emekleyerek kendilerinden uzaklaşmasıyla panik oldu. Cooper, hemen doğrulup kızını kucakladı...
Etiketler: Irina Shayk , Bradley Cooper , Los Angeles
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Gazete
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