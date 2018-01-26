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Güzel aile

Dünyanın en güzel çiftlerinden ile , önceki gün sevimli kızlarıyla ’ta plajdaydı

Güzel aile
Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan Victoria's Secret meleği Irina Shayk ile yıldız aktör Bradley Cooper, önceki gün çekilen bu fotoğraflarıyla gündem yarattı. 10 ay önce Lea de Seine isimli kızını dünyaya getiren 32 yaşındaki Rus model, 43 yaşındaki sevgilisiyle önceki gün Los Angeles'taki plajdaydı.


Gün boyu sevimli kızlarıyla ilgilenen , kızı Lea'yı elleriyle besledi. Bir ara 'a sarılıp güzel sevgilisiyle romantik anlar yaşayan ünlü aktör, kızının emekleyerek kendilerinden uzaklaşmasıyla panik oldu. Cooper, hemen doğrulup kızını kucakladı...
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