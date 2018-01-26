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Erkeklere mesaj var: ‘Anlamadın di mi?’

Erkeklere mesaj var: ‘Anlamadın di mi?’
Kusursuz fiziğiyle yıllara meydan okuyan , yeni şarkısıyla gündeme oturacak. Tüzün, 'Anlamadın Di Mi?' adlı yeni single çalışmasıyla kadın-erkek ilişkilerini mercek altına alıyor.
Hayranlarını, "Ne sebepten severseniz o sebepten gelir ayrılık... Anladınız di mi?" diyerek uyaran 46 yaşındaki Sibel Tüzün, iddialı kapak çekimiyle de genç kızlara taş çıkarıyor.
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