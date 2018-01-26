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Bitmeyen cicim ayı

Bitmeyen cicim ayı
Kızları Eliz'i 5 ay önce kucaklarına alan Eda Özerkan ile Timur Acar'ın mutluluğu herkesi imrendiriyor. Yaklaşık 2 yıllık evli çift, önceki gün yakın dostlarının doğum gününe katıldı.


Özerkan'ın eşiyle paylaştığı bu kare "Sanki hala cicim ayındalar" yorumu yaptırdı.
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