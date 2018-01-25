Zehra’dan evlilik teklifi

Önceki akşam sevgilisiyle yemek yiyen Zehra Çilingiroğlu, ilişkiyle ilgili sorular karşısında ‘Evlenme teklifini ben ettim’ esprisi yaptı. 20 yaşındaki genç kızın bu çıkışı, akıllara anne Hülya Avşar’ı getirdi
Hülya Avşar'la Kaya Çilingiroğlu'nunkızları Zehra, yeni aşkı Eray Ölçüm'leönceki akşam Tarabya Yüksel Balık'tailk kez görüntülendi. Genç işadamıyla 1 aydırbirlikte olan ve instagram'daki paylaşımıyla ilan-ıaşk eden Zehra'nın mutluluktan yüzünde gülleraçıyordu. Çiçeği burnunda aşıklar, kendilerine eşlikeden arkadaşlarıyla keyifli bir akşam yemeği yedi.Zehra Çilingiroğlu'nun yemek boyunca da Ankaralıbir ailenin tek oğlu olan genç işadamına "Seniseviyorum" dediği duyuldu. Çıkışta keyifli olduğugözlenen 20 yaşındaki genç kızın sevgilisindenönde yürümesi de dikkat çekti.
Sevgilisiyle arka arkaya mekandan çıkan Zehra'nın yüzünde güller açıyordu...
ANASINA BAK, KIZINI AL...
Soruları yanıtsız bırakıp hızla araca doğruyürüyen Zehra, bir muhabirin "İlişkide ilk adımıkim attı, ne zaman başladı?" sorusuna verdiğicevapla güldürdü. "Evlenme teklifini ben ettim"diyerek espriyi patlatan genç kızın bu hali iseakıllara beklenmedik anda beklenmedik şakalaryapan annesi Hülya Avşar'ı getirdi.
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