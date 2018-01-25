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Zehra’dan evlilik teklifi

Önceki akşam sevgilisiyle yemek yiyen , ilişkiyle ilgili sorular karşısında ‘Evlenme teklifini ben ettim’ esprisi yaptı. 20 yaşındaki genç kızın bu çıkışı, akıllara anne ’ı getirdi

Zehra’dan evlilik teklifi
Hülya Avşar'la Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, yeni aşkı Eray Ölçüm'le önceki akşam Tarabya Yüksel Balık'ta ilk kez görüntülendi. Genç işadamıyla 1 aydır birlikte olan ve instagram'daki paylaşımıyla ilan-ı aşk eden Zehra'nın mutluluktan yüzünde güller açıyordu. Çiçeği burnunda aşıklar, kendilerine eşlik eden arkadaşlarıyla keyifli bir akşam yemeği yedi. 'nun yemek boyunca da Ankaralı bir ailenin tek oğlu olan genç işadamına "Seni seviyorum" dediği duyuldu. Çıkışta keyifli olduğu gözlenen 20 yaşındaki genç kızın sevgilisinden önde yürümesi de dikkat çekti.


Sevgilisiyle arka arkaya mekandan çıkan Zehra'nın yüzünde güller açıyordu...

ANASINA BAK, KIZINI AL...
Soruları yanıtsız bırakıp hızla araca doğru yürüyen Zehra, bir muhabirin "İlişkide ilk adımı kim attı, ne zaman başladı?" sorusuna verdiği cevapla güldürdü. "Evlenme teklifini ben ettim" diyerek espriyi patlatan genç kızın bu hali ise akıllara beklenmedik anda beklenmedik şakalar yapan annesi Hülya Avşar'ı getirdi.


Doğan SAVAŞ
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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