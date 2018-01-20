 ;
Yol Durumu
  1. Çirkinleşti
  2. İşler değişiyor

Kavalyesi Rodin oldu

Kavalyesi Rodin oldu
Başrollerinde Belçim Bilgin, Halil Sezai ve Ata Berk Mutlu'nun yer aldığı 'Rüzgar' filmi, önceki gün Koruncuk Vakfı'na özel gösterim yaptı. Akmerkez CinemaPink'te gerçekleştirilen gösterim oyuncuları buluşturdu. Belçim Bilgin, davete oğlu Rodin ile birlikte katıldı. Film 19 Ocak'ta vizyona girecek.
Etiketler: ,
  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar