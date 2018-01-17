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Gözlerini göğsüne kazıdı

Gözlerini göğsüne kazıdı
One Direction grubunun eski solisti Zayn Malik, uzun süredir birlikte olduğu Gigi Hadid'e aşkını ilginç bir yolla gösterdi. Dünyaca ünlü şarkıcı, Victoria's Secret meleğinin gözlerini göğsüne dövme yaptırdı.

EN DEĞERLİ MELEKLER ARASINDA
Yıllık kazancı 9 buçuk milyon dolar olan ABD'li , geçtiğimiz yıl dünyanın en çok kazanan ilk 10 mankeni arasında yer almıştı.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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