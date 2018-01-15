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Jessica’nın zor onları

Jessica’nın zor onları
Hollywood'un ünlü ismi Sarah Jessica Parker'ın bir markette alışveriş yaparkenki bu görüntüsü herkesi hayretlere düşürdü. Gerçek ise sonradan anlaşıldı. Kafasının üzerinde tuvalet kağıtlarını taşırken bir hayli zorlanan ünlü yıldızın bu görüntüsü ise rol aldığı 'Divorce' isimli diziden bir sahneydi...
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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