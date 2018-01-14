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’ya deniz havası

Kaju’ya deniz havası
Toy poodle cinsi köpeği Kaju'ya çocuğu gibi bakan Saadet Işıl Aksoy, önceki gün ABD'nin San Francisco eyaletinde deniz havası aldı. Üşümemek için sıkıca giyinen oyuncu, 'yu da unutmadı. Aksoy, köpeğini minik montuyla sarıp sarmaladı.
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