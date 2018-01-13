Annetino 20 lira Valentino 10 bin lira

Geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü bir markanın pazarda 15 TL'ye bulunan 'basma pazen fistan'ı 15 bin TL'ye satışa çıkarması sosyal medyaya damga vurmuştu. Şimdi ise benzer bir haberi gündeme getiren isim Çelik oldu. Ünlü şarkıcı, Valentino'nun el örgüsü bir kazağı 9 bin 250 TL'ye sattığını görünce espriyi patlattı.
1993 yılında çıkardığı 'Ateşteyim' albümünün kapağı ve şarkının klibinde giydiği kazağı hatırlatan ünlü şarkıcı, şöyle dedi: "Bu kazağı annem bana 20liralık yün ile yaptı. Şu Valentino'nun koyduğufiyata bak." Çelik'e twitter'da destek mesajı yağdı.
Çelik, 1993 yılında annesinin ördüğü bu kazakla albüm için poz vermişti.
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