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Annetino 20 lira Valentino 10 bin lira

Annetino 20 lira Valentino 10 bin lira
Geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü bir markanın pazarda 15 TL'ye bulunan 'basma pazen fistan'ı 15 bin TL'ye satışa çıkarması sosyal medyaya damga vurmuştu. Şimdi ise benzer bir haberi gündeme getiren isim oldu. Ünlü şarkıcı, Valentino'nun el örgüsü bir kazağı 9 bin 250 TL'ye sattığını görünce espriyi patlattı.


1993 yılında çıkardığı 'Ateşteyim' albümünün kapağı ve şarkının klibinde giydiği kazağı hatırlatan ünlü şarkıcı, şöyle dedi: "Bu kazağı annem bana 20 liralık yün ile yaptı. Şu Valentino'nun koyduğu fiyata bak." Çelik'e twitter'da destek mesajı yağdı.



Çelik, 1993 yılında annesinin ördüğü bu kazakla albüm için poz vermişti.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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