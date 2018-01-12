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Yıldızlı açılış

Yıldızlı açılış
Ünlülerin menajeri ve yazarımız Özgür Aras, 'Oxhan Pera' adlı yeni mekanının kapılarını önceki akşam Asmalımescit'te açtı. Gülben Ergen, Deniz Seki, İrem Derici ve Adriana Lima'nın aşkı yazar Metin Hara geceye katılanlar arasındaydı. Gecede eğlenceli anlar yaşayan ünlüleri kapıda Süperman ve Zeki Müren kılığındaki animatörler karşıladı.


Hara'nın ağzını bıçak açmadı. Derici ise 14 Şubat'a yeni single çıkaracağını müjdeledi..



Doğan SAVAŞ
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