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Gençlerle aynı sahnede

Gençlerle aynı sahnede
Çev Sanat'ın gerçekleştirdiği 'Genç Yetenekler' projesi, 15 Ocak Pazartesi akşamı sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu Halit Ergenç konserde üstün yetenekli gençlerin heyecanını aynı sahnede paylaşmaya hazırlanıyor. Gecenin onur konuğu ise dünyaca ünlü keman sanatçımız Suna Kan olacak.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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