Altın değil siyah küre

Oscar Ödülleri'nin habercisi sayılan 75. Altın Küre Ödülleri, önceki gece Beverly Hills'te düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Hollywood dünyasının en ünlü isimlerinin yer aldığı törene katılanların çoğunluğu, Hollywood'daki taciz skandallarını protesto etmek amacıyla siyah giysiler ve giysilerine iliştirdikleri 'Zamanı geldi' yazılı sloganla boy gösterdi.



TARİHE GEÇEN TÜRK...

Törende 'En İyi Film' ödülü 'Three Billboards Outside Ebbing'e giderken filmin başrol oyuncusu Frances MacDormand da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü. - Yönetmenliğini Fatih Akın'ın yaptığı 'In the Fade' (Paramparça) ise 'En İyi Yabancı Film' ödülününün sahibi olarak göğsümüzü kabarttı.



​ANGELİNA PİTTİ!

Geceye damga vuran olaylardan biri de Angelina Jolie ile Jennifer Aniston piştisiydi. Her ikisi Brad Pitt'in eski aşkları olan aktrislerin yan yana gelmemesi için özel güvenlik önlemleri alındı. Ancak Aniston, gecede sunuculuk yaparken Jolie ile aynı kareye girdi. Bu sırada Angelina Jolie, kafasını öne eğip Aniston'a bakmadı.





TÖRENİN FATİHİ

Kariyerini Almanya'da sürdüren Türk yönetmen Fatih Akın, bir ilki gerçekleştirdi. Akın, Altın Küre'nin 75 yıllık tarihinde ödül alan ilk Türk oldu. In The Fade (Paramparça) ile Yabancı Dilde En İyi Film ödülü alan Akın, ödülü filmde rol alan Diane Kruger ile birlikte kabul etti.

Ödül kazanmayı beklemediğini söyleyen Akın, "Böylesi daha tatlı ve heyecanlı oldu" diyerek sevincini dile getirdi.





VIP TÜRK EMİR!

Ödül töreninde dünyanın tüm gözde davetlerine katılan Emir Bahadır da hazır bulundu. 750 dolarlık bilet alarak törene katılan ve hayatını ABD'de sürdüren Bahadır, gecede Sharon Stone ile de hatıra fotoğrafı çektirdi...





KONUYU ANLAMAMIŞ!

Herkesin sinema sektöründeki taciz olaylarını protesto etmek için siyah giyerek katıldığı gecedeki tek aykırı isim Blanca Blanco oldu. 36 yaşındaki güzel oyuncu, kırmızı kıyafet tercih ederek protestolara katılmadığını ilan etti!





Önceki hafta ABD'li oyuncu Chris Zylka ile nişanlanan Paris Hilton, 2 milyon dolarlık tek taş yüzüğüyle Altın Küre'de de havasını atmayı ihmal etmedi...





Dizi dalında 'en iyi erkek oyuncu' seçilen Brown, bu ödülü alan ilk siyahi olarak tarihe geçti.





SADE ŞIKLIK

'Game Of Thrones'un yıldızı Emily Clarke, şıklığı ve pahalı takılarıyla gecede büyük ilgi gördü...





GECENİN 'EFSANE' KARESİ

Catherine Zeta Jones ile 101 yaşındaki kayınpederi Kirk Douglas'ın sahneye beraber çıkması, büyük alkış aldı.