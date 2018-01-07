Hollywood yıldızlarının başına gelen hırsızlık olayları nedeniyle paniğe kapılan Paris Hilton, olay yaratan yüzüğü nedeniyle 7/24 görev yapacak bir koruma tuttu. Yüzüğünü hiç çıkarmayacağını söyleyen Paris Hilton'u bundan sonra 'yüzük koruması' adım adım takip edecek.
Yüzüğe bekçi dikti
Hollywood yıldızlarının başına gelen hırsızlık olayları nedeniyle paniğe kapılan Paris Hilton, olay yaratan yüzüğü nedeniyle 7/24 görev yapacak bir koruma tuttu. Yüzüğünü hiç çıkarmayacağını söyleyen Paris Hilton'u bundan sonra 'yüzük koruması' adım adım takip edecek.
Etiketler: Paris Hilton , yüzük
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Gazete
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