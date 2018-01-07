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Yüzüğe bekçi dikti

Yüzüğe bekçi dikti
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Chris Zylka'dan evlilik teklifi alan Paris Hilton, 22 karatlık yüzüğüyle olay yaratmıştı. Sosyal medyada büyük ses getiren 2 milyon dolarlık pırlanta tek taşıyla havasını atan dünyaca ünlü sosyetiği, büyük korku sardı.


Hollywood yıldızlarının başına gelen hırsızlık olayları nedeniyle paniğe kapılan , olay yaratan yüzüğü nedeniyle 7/24 görev yapacak bir koruma tuttu. Yüzüğünü hiç çıkarmayacağını söyleyen Paris Hilton'u bundan sonra 'yüzük koruması' adım adım takip edecek.
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