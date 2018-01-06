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Kralı sildi!

, ’den kalan son yadigarı sildirdi. Beşiktaşlı yıldızla evli olduğu dönemde ‘Benim kocam kral’ anlamına gelen taç figürlü bir dövme yaptıran sunucu, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir merkeze gitti. Asena, lazer işlemle bu aşk dövmesini sildirdi

Kralı sildi!
Beşiktaşlı yıldız 'le 6 yıllık evliliğini Ocak 2016'da sonlandıran Asena Atalay, eski eşinden kalan son hatıraya da veda etti... Ünlü futbolcunun Ocak 2017'de Şükran Ovalı'yla evlenmesinin ardından Caner'e dava üzerine dava açan güzel sunucu, eski eşi için de demediğini bırakmamıştı. Son günlerde Caner Erkin'le yaşadıklarını bir kitapta anlatacağı konuşulan , önceki gün de soluğu Nişantaşı'ndaki bir güzellik merkezinde aldı.



'CNR' HARFLERİ...
Yıldız futbolcuyla evli olduğu dönemde sol bacağının arkasına kral tacı şeklinde ve 'CNR' harflerinin olduğu bir dövme yaptıran güzel sunucu, bin pişman oldu. Evliliğinden bir de çocukları olmasına rağmen eski eşiyle kanlı bıçaklı olan Asena Atalay, dövmeyi sildirmek için işlemlere başladı. Hem kral tacı hem de '' harflerini sildirmeye başlayan Asena Atalay, eski eşinin son hatırasından kurtulmak için de yaklaşık 3 bin 500 TL ödeyecek.



ŞÜKRAN ZAMANI...
Bu arada Caner Erkin, Asena Atalay için yaptırdığı dövmeyi sildirmiş ve kolunun iç kısmına şimdiki eşi Şükran Ovalı'nın yüzünü dövme yaptırmıştı. Güzel oyuncunun da ensesine Caner Erkin için 'gülücük şeklinde' bir dövme yaptırdığı ortaya çıkmıştı.



ACILI VEDA
Önceki gün Nişantaşı'ndaki bir klinikte lazerle dövme silme işlemi yaptıran 'e eski eşinin hatırasından kurtulmak yaklaşık 3 bin 500 TL'ye mal olacak. Bu arada işlem sırasında oluşan yaralar, büyük acı veriyor.

Halil ÇİLİNGİR
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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