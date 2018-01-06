Kralı sildi!

'CNR' HARFLERİ...
Yıldız futbolcuyla evli olduğu dönemde sol bacağının arkasına kral tacı şeklinde ve 'CNR' harflerinin olduğu bir dövme yaptıran güzel sunucu, bin pişman oldu. Evliliğinden bir de çocukları olmasına rağmen eski eşiyle kanlı bıçaklı olan Asena Atalay, dövmeyi sildirmek için işlemlere başladı. Hem kral tacı hem de 'CNR' harflerini sildirmeye başlayan Asena Atalay, eski eşinin son hatırasından kurtulmak için de yaklaşık 3 bin 500 TL ödeyecek.
ŞÜKRAN ZAMANI...
Bu arada Caner Erkin, Asena Atalay için yaptırdığı dövmeyi sildirmiş ve kolunun iç kısmına şimdiki eşi Şükran Ovalı'nın yüzünü dövme yaptırmıştı. Güzel oyuncunun da ensesine Caner Erkin için 'gülücük şeklinde' bir dövme yaptırdığı ortaya çıkmıştı.
ACILI VEDA
Önceki gün Nişantaşı'ndaki bir klinikte lazerle dövme silme işlemi yaptıran Asena Erkin'e eski eşinin hatırasından kurtulmak yaklaşık 3 bin 500 TL'ye mal olacak. Bu arada işlem sırasında oluşan yaralar, büyük acı veriyor.
Halil ÇİLİNGİR
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