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'Aşkın'a düet yaptı

2012’de boşandığı ’le geçtiğimiz yaz yeniden bir araya gelen , önceki akşam ’ta konser verdi. Yengi, şarkılarını Bilginer’le söyledi

Aşkına düet yaptı
Magazin dünyasının ünlüleri 2018'i karşılamak için yavru vatan Kıbrıs'a akın etti. Yılbaşı gecesi Girne Rocks Hotel'de sahne alan Aşkın Nur Yengi'yi eski eşi Haluk Bilginer yalnız bırakmadı. Bilginer, sunuculuğunu Mehmet Ali Erbil'in üstlendiği konserde eski eşini tiyatrocu dostları Cihan Ünal, Oya Başar, Selçuk Yöntem, Tarık Ünlüoğlu ve Gülenay Kalkan'la birlikte dinledi. Eski eşler ile , 2018'e birlikte aşk şarkıları söyleyerek girdi. Altı yıllık aranın ardından aşklarına ikinci kez şans veren eski eşler, 2017'yi uğurladıkları 'ta ailece eğlendi. Oldukça neşeli olan ikilinin kızları 11 yaşındaki Nazlı ise anne ile babasını otel odasında bekledi.

HER AN DÜĞÜN OLABİLİR
Gece için giydiği kırmızı mini elbisesiyle büyüleyen 47 yaşındaki şarkıcı, sahne performansı ve enerjisiyle hayranlarına unutulmaz bir yılbaşı yaşattı. Geçtiğimiz yaz Miami'de evlendikleri iddiasını yalanlayan Yengi ile Bilginer'in gece boyunca sergiledikleri samimi görüntüler ise "2018'de düğün var" dedirtti. Bu arada 63 yaşındaki Haluk Bilginer, 2006'da evlendiği Aşkın Nur Yengi'den 2012'de boşanıp ardından Zerrin Tekindor ile aşk yaşamıştı.


USTADAN ROMATİZM
Şöhreti Türkiye sınırlarını aşıp Hollywood'a taşan Haluk Bilginer, romantizm dolu anlar yaşadı. Bilginer, gece boyu sahnedeki aşkını hayranlıkla izledi.
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