'Aşkın'a düet yaptı

Magazin dünyasının ünlüleri 2018'i karşılamak için yavru vatan Kıbrıs'a akın etti. Yılbaşı gecesi GirneRocks Hotel'de sahne alan AşkınNur Yengi'yi eski eşi HalukBilginer yalnız bırakmadı. Bilginer, sunuculuğunu Mehmet Ali Erbil'in üstlendiği konserde eski eşini tiyatrocu dostları Cihan Ünal, OyaBaşar, Selçuk Yöntem, TarıkÜnlüoğlu ve Gülenay Kalkan'la birlikte dinledi. Eski eşler Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer, 2018'ebirlikte aşk şarkıları söyleyerek girdi. Altı yıllık aranın ardından aşklarına ikinci kez şans veren eski eşler, 2017'yi uğurladıkları Kıbrıs'ta ailece eğlendi. Oldukça neşeli olan ikilinin kızları 11 yaşındakiNazlı ise anne ile babasını otelodasında bekledi.
HER AN DÜĞÜN OLABİLİR
Gece için giydiği kırmızı mini elbisesiyle büyüleyen 47 yaşındaki şarkıcı, sahne performansı ve enerjisiyle hayranlarına unutulmaz bir yılbaşı yaşattı. Geçtiğimiz yaz Miami'de evlendikleri iddiasınıyalanlayan Yengi ile Bilginer'in gece boyunca sergiledikleri samimi görüntüler ise "2018'dedüğün var" dedirtti. Bu arada 63yaşındaki Haluk Bilginer, 2006'da evlendiği Aşkın Nur Yengi'den 2012'de boşanıp ardından ZerrinTekindor ile aşk yaşamıştı.
USTADAN ROMATİZM
Şöhreti Türkiye sınırlarını aşıp Hollywood'a taşan Haluk Bilginer, romantizm dolu anlar yaşadı. Bilginer, gece boyu sahnedeki aşkını hayranlıkla izledi.
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