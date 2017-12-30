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134 metre sevinci

134 metre sevinci
Yılbaşı için Avustralya'ya giden Şebnem Çapa, adrenalin ve spor tutkusunu burada da konuşturdu. Sosyetik modacı, tam 134 metre yükseklikteki Harbour Köprüsü'ne 2 saatte tırmandı. Sertifika da alan Çapa, sevinci ise şöyle dile getirdi:
"Hayatta yapılması gerekenlerden bir şey daha tamamlandı listemde. Bu arada telefon, fotoğraf makinesi taşımak ve saat, bilezik, yüzük takmak yasak köprüye tırmanırken. Bu fotoğrafımı da rehberimiz çekti."
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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