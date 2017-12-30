134 metre sevinci

Yılbaşı için Avustralya'yagiden Şebnem Çapa, adrenalinve spor tutkusunu burada dakonuşturdu. Sosyetik modacı,tam 134 metre yüksekliktekiHarbour Köprüsü'ne 2 saattetırmandı. Sertifika da alan Çapa,sevinci ise şöyle dile getirdi: "Hayatta yapılmasıgerekenlerden bir şey dahatamamlandı listemde. Buarada telefon, fotoğraf makinesitaşımak ve saat, bilezik,yüzük takmak yasak köprüyetırmanırken. Bu fotoğrafımı darehberimiz çekti."
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