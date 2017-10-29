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Anneyle alışveriş

Anneyle alışveriş
Burcu Kıratlı, atv'nin sevilen dizisi 'Aşk ve Mavi'nin çekimlerinden bulduğu ilk fırsatta soluğu annesinin yanında aldı. Önceki gün Kapadokya'dan İstanbul'a gelen Kıratlı, annesi Gül Erçetingöz'le İstinye'de alışveriş yaptı. Oyuncu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhuriyet Balosu'na hazırlık için alışverişe çıktığını söyledi.
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