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'Top'uk farkı

Topuk farkı
Geçen ay böbrek nakli olduğunu açıklayan ABD'li şarkıcı Selena Gomez, davetlerde boy göstermeye başladı. 25 yaşındaki şarkıcı, önceki akşam Los Angeles'ta bir moda dergisinin düzenlediği ödül törenine katıldı. Siyah bir mini elbise giyen Gomez, kıyafetini tek topuğu top şeklindeki ayakkabısıyla tamamladı. Gomez'in bir topuğu portakalı andıran, diğeri ise geometrik şekilli ayakkabısı geceye damga vurdu. Herkes Gomez'in topuklarını konuştu.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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