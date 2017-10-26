'Top'uk farkı

Geçen ay böbrek nakli olduğunu açıklayan ABD'li şarkıcı Selena Gomez, davetlerde boy göstermeye başladı. 25 yaşındaki şarkıcı, önceki akşam Los Angeles'ta bir moda dergisinin düzenlediği ödül törenine katıldı. Siyah bir mini elbise giyen Gomez, kıyafetini tek topuğu top şeklindeki ayakkabısıyla tamamladı. Gomez'inbir topuğu portakalıandıran, diğeri isegeometrik şekilliayakkabısı geceyedamga vurdu. Herkes Gomez'in topuklarını konuştu.
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