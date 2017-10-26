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Dilli selfie!

Dilli selfie!
Brezilyalı model Larissa Gacemer, önceki gün sevimli köpeği Maya ile yürüyüşe çıktı. Burak Gacemer'le evlendikten sonra Türk vatandaşlığına geçen güzel model, köpeğiyle selfie çekerken Maya dilini çıkarıp Larissa'dan rol çaldı.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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