Yıldızlı start

Bengü, gece mavisi elbisesiyle kırmızı halının en şık isimlerinden biriydi…
'ONUR'LANDILAR
Kırmızı halı töreniyle start alan festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da Antalyalı sinamaseverlerden büyük ilgi gördü. Gecede bir konuşma yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Menderes Türel, şunları söyledi: "Antalya'yı sinema endüstrisinin en iyi merkezlerinden biri yapmak istiyoruz. Uluslararaı Antalya Film Festivali olarak uluslararası kulvarda daha güçlü bir şekilde yarışacağız." Christopher Walken ve Juliette Lewis gibi dünyaca ünlü isimlerin katılımıyla renklenen festivalin açılış töreni sinemaya emek veren 5 usta isme onur ödüllerinin verilmesiyle devam etti. Sinemaya uzun yıllar emek veren Erkan Aktaş, Suzan Avcı ile Necla Nazır, Osman Sınav ve dünyaca ünlü yıldız Christopher Walken'a onur ödülleri takdim edildi.
Dünyaca ünlü yıldız Christopner Walken, gecede onur ödülü aldı.
Juliette Lewis'e Menderes Türel tarafından 'sinema şehrinin anahtarı' takdim edildi.
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