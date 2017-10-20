Şıklık dersi

İlham Gencer, Kanada'daki 29 Ekim kutlamasında giyeceği smokin için önceki gün Levon Kordonciyan'ı ziyaret etti. Atatürk Kıyafetleri Sergisi'ni 27 Ekim'de TED Ankara Koleji'nde açacak olan Kordonciyan, Gencer'in ölçülerini aldı. Sanatçı, baba İskender Bey'le de hatıra pozu verdi.