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Küresel Tülin

, Türkiye’nin ilk ve tek temsilcisi olarak ‘‘Global Citizen Forum’ etkinliğine katılacak

Küresel Tülin
Manken Tülin Şahin, bu kez bambaşka bir platformda göğsümüzü kabartacak. Şahin, 'Global Citizen Forum' (Küresel Vatandaş Forumu) etkinliğinde Türkiye'yi temsil edecek.

Karadağ'daki etkinliğe 'global vatandaş elçisi' olarak katılacak olan Şahin'in afişleri Karadağ sokaklarını süsledi. Şahin, yayınlanan videoda da "Farklılıklara saygı duyarsak küresel vatandaşlığın güçleneceğine inanıyorum" dedi.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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