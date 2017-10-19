Küresel Tülin

Manken Tülin Şahin, bu kez bambaşka bir platformda göğsümüzü kabartacak. Şahin, 'Global Citizen Forum' (Küresel Vatandaş Forumu) etkinliğinde Türkiye'yi temsil edecek.



Karadağ'daki etkinliğe 'global vatandaş elçisi' olarak katılacak olan Şahin'in afişleri Karadağ sokaklarını süsledi. Şahin, yayınlanan videoda da "Farklılıklara saygı duyarsak küresel vatandaşlığın güçleneceğine inanıyorum" dedi.