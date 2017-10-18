Dadı boşanması

Nisan ayında Erhan Kanioğlu'ndan boşanacağını duyurup sonra vazgeçen Meral Kaplan, bu kez ayrılmakta kararlı… Önceki gün kızının bakıcısı tarafından darp edilen Kaplan, eşine de boşanma davası açıyor.



Kaplan, tartışma esnasında kafasında seramik diş fırçalığını kıran yabancı uyruklu bakıcıyı eşinin korumasıyla neye uğradığını şaşırdı. Eski oyuncu da soluğu dün Çağlayan Adliyesi'nde alıp ikisine de dava açtı.