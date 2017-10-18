Dadı boşanması

Nisan ayında Erhan Kanioğlu'ndan boşanacağını duyurup sonra vazgeçen MeralKaplan, bu kez ayrılmakta kararlı… Önceki gün kızının bakıcısıtarafından darp edilen Kaplan, eşine de boşanma davası açıyor.
Kaplan, tartışma esnasında kafasında seramik diş fırçalığını kıran yabancı uyruklu bakıcıyı eşininkorumasıyla neye uğradığını şaşırdı. Eski oyuncu da soluğu dün Çağlayan Adliyesi'nde alıp ikisine de dava açtı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.