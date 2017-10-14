Partinin en güzeli

Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı'nın önceki akşamki yaş günü partisi defileleri aratmadı. Birbirinden ünlü modellerin akın ettiği gecede 32 yaşına basan Bağzıbağlı'yı Tülin Şahin de yalnız bırakmadı. Modacının defilelerinde baş mankenlik yapan Şahin, güzelliğiyle yine dikkat çekiciydi.