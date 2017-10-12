Talking Hande

Popüler telefon uygulaması 'Talking Tom', Gergedan Yapım tarafından ve 'Yetersiz Bakiye' oyuncularının seslendirmesiyle tiyatro sahnesine uyarlandı. Oyunda Hande Subaşı ile Hakan Yılmaz da sesleriyle yer alıyor. Oyun, 11 Kasım'dan itibaren 'Torium Sahne İstanbul'da.