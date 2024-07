Yumurtalık kistinde geç kalmayın!

Kadın hastalıkları, sağlığı tehdit ediyor. Hem çocuk sahibi olmayı engelliyor hem de yaşam süresini kısaltıyor. Günümüzde, en sık görülen kadın hastalıklarının başında, Polikistik Over Sendromu geliyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, özellikle doğurgan dönemdeki kadınları tehdit eden bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor. Önemli bilgiler veriyor.

BU ŞİKAYETLER VARSA

Kronik bir hastalık olan Polikistik Over Sendromu, on bin kadında bir görülüyor. Hastalar genellikle adet düzensizliği, tüylenme, hızlı kilo alma gibi şikayetlere doktora başvuruyor. Genellikle tedavi öncelikle birkaç ay adet düzenleyiciler, doğum kontrol haplarıyla geçiştiriliyor. Ancak gerçekte bu hastalığın altında yatan sebeplerin araştırılması ve tedavi edilmesi gerekiyor. Tedavi edilmeyen Polikistik Over Sendromu, 40 yaş sonrası diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalığına yol açıyor. Bu nedenle doğru teşhis ve zamanında doğru tedavi büyük önem taşıyor.

GENETİK ETKİSİ

PKOS da denilen Polikistik Over Sendromu, genellikle genetik geçiş gösteriyor. Annede varsa, kız çocuklarında da görülüyor. Her ay kadınlarda görülmesi gereken yumurtaya folikül kisti deniyor. İşte hormonlara bağlı bu yumurtalar folikül kistleri büyüyemez ve kenarlarda beklerse birden fazla (poli) çatlayamamış yumurta (kist) (polikistik over) görünümü oluşuyor. Hastalık ismini bu görünümden alıyor.

GEBELİĞE DE ETKİSİ BULUNUR

Pkos'ta, tedavi hastadan hastaya değişiyor. Adet düzensizliği olan hastalarda farklı, tüylenme şikayeti olan hastalarda farklı, çocuk tedavisi isteyen hastalarda farklı tedavi uygulanıyor. Hatta bazen bu grup hastalarda şeker direncine bağlı kilo verememe problemi görülüyor. Polikistik Over Sendrom hastaların yüzde 20'sinde gebeliği zorlaştırıyor. Ama bu grup yardımcı üreme tekniklerine, yani tüp bebek tedavisine en iyi cevap veren hasta grup oluyor ve yüksek gebelik sonuçları elde ediliyor.



SAÇLARI DÖKER KİLO ALDIRIR...

Polikistik Over Sendromu, başlangıçta belirti vermiyor. İlerleyen süreçte bir takım şikayetlere yol açıyor. Bunların başında adet düzensizliği, kilo artışı, tüylenme, kilo alımı, çocuk sahibi olamama, seste kalınlaşma, göğüste büyüme ve hassasiyetle, saçlarda dökülme görülüyor. En sık yaşanan şikayeti ise adet düzensizliği oluşturuyor.