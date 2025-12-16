Virüs kalabalık sever! 10 altın kural size kalkan olacak

Türkiye'de kış döneminde acil servislere yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 40'ı solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle oluyor. Özellikle grip, soğuk algınlığı, RSV enfeksiyonları, COVID- 19, zatürre ve bronşit en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alpay Medetalibeyoğlu, kış aylarında hastalıklardan korunmamız için dikkat etmeniz gereken 10 kuralı anlatıyor:

Kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçının:

Kalabalık ve kötü havalandırılan ortamlarda bulaşma riski 10 kata kadar artıyor. Kapalı ortamlara mümkünse girmeyin. Mecburi durumlarda maske takın.

Haftada en az 3 kez 1'er saat yürüyün:

Haftada en az 150 dakika yürüyen kişilerde solunum yolu enfeksiyonları yüzde 30 oranında daha az görülüyor.

Odalarınızı günde 3 kez 15'er dakika havalandırın:

Kışın pencereler genelde kapalı kaldıkları için virüsler havada daha uzun süre asılı kalıyorlar. İyi havalandırma solunum yolu hastalıklarını yüzde 50 oranında azaltıyor.

Aşılarınızı mutlaka tamamlayın:

Grip aşısı, özellikle risk grubunda yer alan kişilerde hastaneye yatış riskini yüzde 60 oranına kadar azaltıyor. COVID-19 hatırlatma dozları bağışıklık düzeyinin düştüğü kış aylarında koruma sağlıyor.

Eve geldiğinizde ilk iş ellerinizi yıkamak olsun:

Virüslerin büyük bir bölümü eller yoluyla bulaşıyor. Ellerin su ve sabunla en az 20 saniye yıkanması enfeksiyon riskini yüzde 40–50 oranında azaltıyor.

Boyun ve burun bölgenizi koruyun:

Dışarı çıkmadan önce termal içlik ve atkı kullanmak faydalı oluyor.

Günde 7–8 saat kesintisiz uyuyun:

Günde 6 saatten az uyuyan kişilerde hastalanma riski yaklaşık 4 kat artıyor. Düzenli ve kaliteli uyku için uyku saatlerinin mutlaka sabit olması gerekiyor.

Bağışıklığı güçlendiren besinler kullanın:

Yetersiz beslenme, enfeksiyonlara yatkınlığı yüzde 20–30 oranında artırıyor. Haftada 2 kez balık, her gün yoğurt veya kefir tüketimi ise güçlü bir bağışıklık sisteminde önemli rol oynayan bağırsak florasını destekliyor.

Geceleri odanıza bir bardak su koyun:

Kuru hava, virüslerin solunum yollarına kolayca tutunmalarına yol açıyor. Geceleri odaya bir bardak su koymak odanın nemlenmesinde fayda sağlıyor. Bu basit önlem bile üst solunum yolu enfeksiyonlarını azaltabiliyor.

Yüz yüze konuşurken en az 70 cm uzak durun:

Temas hâlindeki her 3 kişiden 1'i enfeksiyonu kapabiliyor. Bunun için yüz yüze konuşurken mesafe korunmalı ve mümkünse maske kullanılmalı. Ortak havlular, bardaklar veya telefonlar paylaşılmamalı.