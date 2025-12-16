PODCAST CANLI YAYIN

Virüs kalabalık sever! 10 altın kural size kalkan olacak

Kalabalık ve kötü havalandırılan ortamlarda virüs bulaşma riski 10 kat artıyor. Doç. Dr. Alpay Medetalibeyoğlu, “Geceleri odaya bir bardak su koymak odayı nemlendirir. Enfeksiyonları azaltabiliyor” diyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Virüs kalabalık sever! 10 altın kural size kalkan olacak

Türkiye'de kış döneminde acil servislere yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 40'ı solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle oluyor. Özellikle grip, soğuk algınlığı, RSV enfeksiyonları, COVID- 19, zatürre ve bronşit en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alpay Medetalibeyoğlu, kış aylarında hastalıklardan korunmamız için dikkat etmeniz gereken 10 kuralı anlatıyor:

Kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçının:

Kalabalık ve kötü havalandırılan ortamlarda bulaşma riski 10 kata kadar artıyor. Kapalı ortamlara mümkünse girmeyin. Mecburi durumlarda maske takın.

Haftada en az 3 kez 1'er saat yürüyün:

Haftada en az 150 dakika yürüyen kişilerde solunum yolu enfeksiyonları yüzde 30 oranında daha az görülüyor.

Odalarınızı günde 3 kez 15'er dakika havalandırın:

Kışın pencereler genelde kapalı kaldıkları için virüsler havada daha uzun süre asılı kalıyorlar. İyi havalandırma solunum yolu hastalıklarını yüzde 50 oranında azaltıyor.

Aşılarınızı mutlaka tamamlayın:

Grip aşısı, özellikle risk grubunda yer alan kişilerde hastaneye yatış riskini yüzde 60 oranına kadar azaltıyor. COVID-19 hatırlatma dozları bağışıklık düzeyinin düştüğü kış aylarında koruma sağlıyor.

Eve geldiğinizde ilk iş ellerinizi yıkamak olsun:

Virüslerin büyük bir bölümü eller yoluyla bulaşıyor. Ellerin su ve sabunla en az 20 saniye yıkanması enfeksiyon riskini yüzde 40–50 oranında azaltıyor.

Boyun ve burun bölgenizi koruyun:

Dışarı çıkmadan önce termal içlik ve atkı kullanmak faydalı oluyor.

Günde 7–8 saat kesintisiz uyuyun:

Günde 6 saatten az uyuyan kişilerde hastalanma riski yaklaşık 4 kat artıyor. Düzenli ve kaliteli uyku için uyku saatlerinin mutlaka sabit olması gerekiyor.

Bağışıklığı güçlendiren besinler kullanın:

Yetersiz beslenme, enfeksiyonlara yatkınlığı yüzde 20–30 oranında artırıyor. Haftada 2 kez balık, her gün yoğurt veya kefir tüketimi ise güçlü bir bağışıklık sisteminde önemli rol oynayan bağırsak florasını destekliyor.

Geceleri odanıza bir bardak su koyun:

Kuru hava, virüslerin solunum yollarına kolayca tutunmalarına yol açıyor. Geceleri odaya bir bardak su koymak odanın nemlenmesinde fayda sağlıyor. Bu basit önlem bile üst solunum yolu enfeksiyonlarını azaltabiliyor.

Yüz yüze konuşurken en az 70 cm uzak durun:

Temas hâlindeki her 3 kişiden 1'i enfeksiyonu kapabiliyor. Bunun için yüz yüze konuşurken mesafe korunmalı ve mümkünse maske kullanılmalı. Ortak havlular, bardaklar veya telefonlar paylaşılmamalı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Silivri'deki yolsuzluk kavgasında CHP'lilerden Enver Aysever'e "barış" baskısı!
CHP'nin NTE'nin Türkiye tarafından işletilmesini engellemek istediği ortaya çıktı! Skandal dava
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan'dan nefret siyasetine karşı birlik ve kardeşlik mesajı
Son dakika: Test sonuçları TAKVİM'de! Medyada "esrar"engiz liste: Mehmet Akif Ersoy, Ela Rumeysa Cebeci...
Marmara'da 7'lik deprem olasılığı var mı? Şener Üşümezsoy yanıtladı | NYT'nin "İstanbul depremi" haberine tepki
Asgari ücrette 7 farklı zam senaryosu! Hangi rakam masada? İşte kalem kalem etkilenecek ödemeler
Bakan Yerlikaya’dan TBMM’de güvenlik raporu: 103 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Karadeniz'de İHA düşürüldü! MSB'den açıklama: "Bölgede vurularak düşürülmüştür"
Kanarya yeniden ikinci! Fenerbahçe - Konyaspor: 4-0 | MAÇ SONUCU
Dünya Suriyeli Ahmed'i konuşuyor! Trump övdü katil Netanyahu'nun Yahudi algısı çöktü
Güllü'nün ölümünde Sultan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tuğyan'dan tehdit: "Ben yanarsam ikimiz de yanarız"
Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı! Yasal bahis sitesinde üyeliğinin olduğunu söyledi
Güllü'nün kızı Tuğyan’ın beden dili mercek altında: Kaygı yok vicdan yok
Lüks ve şatafatlı mülteci! Esad'ın Moskova günleri ve bozguna uğrayan BAE planı: Suriyelilerden çaldı Rusya'da gününü gün ediyor
Terörsüz Türkiye'de ikinci aşama! DEM Parti İmralı Heyeti Adalet Bakanlığı ve AK Parti'den randevu talep etti | Hangi konular masada?
Galatasaray ara transferin ilk bombasını patlatıyor! İmza an meselesi
Ekranda pornografiye geçit yok! RTÜK'ten HBO MAX ve “Jasmine” isimli yapıma inceleme: Sapkınlığın başrolünde Asena Keskinci
Öcalan'dan SDG ve Kandil'e çağrı gelecek mi? ABD, Abdi'ye tekmeyi bastı | Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yeni gelişmelerin eli kulağında
NYT'nin İstanbul iddiası! Büyük deprem yakın mı? Uzmanlar açıkladı: "Yanılıyorlar"