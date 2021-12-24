Varis, özellikle ayakta çalışanlar, gebeler ve aşırı kiloluları tehdit ediyor

Kramp, bacakta şişlik ve damarların belirginleşmesi ile ortaya çıkan varis, kadınlarda daha sık görülüyor. Hastalık, toplardamarlardaki kapakların iyi çalışmaması sonucu oluşuyor. Şişen damarlar bacakta ağrı yapıyor. Sıcak hava, damarlardaki pıhtı riskini arttırıyor. Prof. Dr. Semih Barlas, varise iyi gelen önlemleri şöyle açıklıyor:

1- SERİN KALIN: Aşırı sıcak, toplardamarları genişletir ve ağrıya yol açar. Vücudunuzu serin tutmaya çalışın.

2- EGZERSİZ YAPIN: Düzenli egzersiz, kan dolaşımını hızlandırarak vücudu rahatlatır.

3- TOPUKLULARDAN UZAK DURUN: Yüksek topuklu ayakkabılar, kasları hareketsiz kılar. Olabildiğince ortopedik ayakkabılar kullanın.

4- SU TÜKETİN: Yetersiz sıvı alımı, bacaklarda pıhtı riskini arttırır.

5- GÜNEŞLENMEKTEN KAÇININ: Uzun süre güneşlenmek varis ağrılarını arttırır.

6- BACAKLARINIZI YÜKSEKTE TUTUN: Otururken bacaklarınızın altına yükseklik koyarak, yer çekiminin olumsuz etkilerini azaltın.

7- AŞIRI TUZ TÜKETMEYİN: Tuz tüketimini azaltmak ve fazla kilolardan kurtulmak, bacaklarınızdaki şişliklerin daha az olmasını sağlayacaktır.