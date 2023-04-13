Uzmanlar uyarıyor: Bu hastalık sinsi ilerler! Yılda bir kez kalp doktoruna görünün





AİLEDE VARSA...

Kalp ve beyin dışındaki tüm doku ve organları besleyen atar damarlara perifer (çevresel) arter deniyor. Bu damarlarda oluşabilen tıkanıklık ve daralma gibi rahatsızlıklar önemli doku, organ, el ve bacaklarda beslenme bozukluklarına yol açıyor. Bu hastalık durumuna periferik arter hastalığı deniyor. Damar tıkanıklıkları daha çok şeker ve kolesterolü yüksek olan ve ailesel damar sertliğine yatkın hasta gruplarında ortaya çıkıyor.