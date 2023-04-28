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    Uzmanlar uyardı: Bahar ayları astım atakları artıyor! İlaç tedavinizi aksatmayın

    Astım, çocukluk çağında ortaya çıkıyor. Yaşam kalitesini düşürüyor. Uzmanlar uyarıyor: İlaç tedavinizi aksatmayın! İşte sizler için derlediğimiz 29 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Astımla savaşın

    Bahar ayları, astım ataklarını artırıyor. Doç. Dr. Savaş Özsu, alerjik astımın, ataklar veya semptomun hiç olmadığı dönemlerle seyreden solunum yolu hastalığı olduğunu belirterek alınması gereken tedbirleri açıklıyor.

    Hastalığın oluşumunda genetik faktörlerin yanı sıra mesleki maruziyet ve sigaranın etkili olduğunu belirtiyor. Astımın çoğunlukla çocukluk döneminde ilk semptomlarını gösterdiğini belirten Doç. Dr. Özsu, genellikle de 40 yaşın altında ortaya çıktığını vurguluyor. Astım tedavisinde başarılı sonuçlar elde edebilmek için ilaçların düzenli kullanılması gerektiğini söylüyor:

    HAVANIZ TEMİZ OLSUN
    Astımı azaltmak için evde nem oranını kontrol etmek, filtreli hava temizleyiciler kullanmak ve evdeki alerjenleri azaltmak, solunum egzersizleri, sigara içilmeyen ortamlarda bulunmaktan kaçınmak gerekir.

    SAĞLIĞINI BAHARATLA
    Sağlıklı bir hayat isteyenler, şifayı doğada buluyor. Uzmanlar, bitkilerin mucize faydalarına değiniyor:

    Zencefil: Bakterileri öldürür, ateşi düşürür. Sindirime yardımcıdır. Bulantı ve kusmayı engeller.

    Biberiye: Mantar sorunlarını giderir. İnme riskini azaltır. Güçlü anti oksidan etkisi ile kanserle savaşır. Azheimer'dan korur.

    Sarımsak: Bağışıklığı güçlendiren sarımsak, kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Soğuk algınlığı ve griple savaşır. Mide kanseri ve mide ülserinden korur.

    Karanfil: Ağrı kesici özelliği ile karanfil, yaşlanma sürecini hızlandırır. İleri yaşta görülen katarakt sorununu da engeller.

    Fesleğen: DNA hasarlarını giderir. Kanserden korur.

    Kekik: Doğal öksürük giderici olan kekik, bronşitle savaşır.

    DR. ISPANAK!
    A, B, C ve E vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, demir ve kalsiyum da içeren ıspanak, vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Diyetisyen Muhammed Şahin, faydalarını sıralıyor:
    -Hücreler, korur ve onarır. Özellikle mide, ağız ve yemek borusu kanserini önler.

    -Lifli yapısıyla dikkat çeken ıspanak kan şekerini dengeler.

    -K vitamini deposu ıspanak, kemik sağlığını destekler. Kemikleri ve dişleri güçlendirir.

    --Kalorisi düşüktür. Bu sayede tokluk hissi sağlar. İştahı azaltır.

    TANSİYONA ÇARE SÜT
    Süt, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Günde 2 bardak içildiğinde yağ yakımını hızlandırıyor. Zayıflatıyor. Zinde tutuyor. Saç dökülmesini engelliyor. Tansiyonu dengeliyor.

    PAPATYAYLA KESKİN DİŞLER
    Sakinleştirici etkisi ile papatya çayı, stresi alıyor. Bu sayede uyku bozukluklarını tedavi ediyor. Mide kasılmalarını ve bulantılarını azaltıyor. Kabızlığı engelliyor. Dişleri beyazlatıyor.

    DİYABET İÇİN FINDIK
    Beyin sağlığını koruyan fındık, Alzheimer riskini azaltıyor. Günde bir avuç yendiğinde kemikleri güçlendiriyor. Kas ağrıları dindiriyor. Kanserle savaşıyor. Diyabet riskini azaltıyor.

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    Haberler Sağlık Uzmanlar uyardı: Bahar ayları astım atakları artıyor! İlaç tedavinizi aksatmayın
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