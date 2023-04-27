Uzmanlar mide kanserinden korunmak için 12 öneriyi sıraladı!





PEK ÇOK NEDENİ VAR!

Mide kanseri erkeklerde daha sık görülen bir kanser türü. Kadınlardaki östrojen hormonu mide kanserinden koruyor. Aile öyküsünün de önem taşıdığı mide kanserinde, 10 hastanın 6'sı 65 yaşından büyük oluyor. Midede ülser yapan Helikobakter Pilori mikrobu uzun dönemde kansere yol açabiliyor.

Ancak midesinde bu mikrobu barındıran her hasta kanser olacak anlamına gelmemeli.

Tuzlu, tütsülenmiş ve mangalda yanmış gıdalar; salam ve sosis gibi işlenmiş etler; aflatoksin içeren gıdalar (bazı küf türleri tarafından üretilen toksinler); sigara ve alkol tüketimi de riski artıran diğer etkenleri oluşturuyor. Mide kanserinin kesin tedavisi ameliyat. Kemoterapi ve radyoterapi de uygulanıyor.

KORUNMA REHBERİ

-Sebze ve meyveleri yemeden önce iyi yıkayın.



-Tuzlu, tütsülenmiş, salam ve sosis gibi işlenmiş gıdalardan kaçının.



-Buzdolabında tutulmamış gıdalar tüketmeyin.



-Akdeniz tipi beslenmeye özen gösterin.

-Mangalda yanmış etlerin tüketiminden kaçının.



-Fazla kilolarınız varsa diyetle ideal kilonuza ulaşın.



-Haftada en az 3-4 gün, 45'er dakika egzersiz yapın.



-Sigarayı bırakın.



-B karoten, C ve E vitamininden zengin yeşil ile sarı meyveler tüketmeye özen gösterin.



-Her gün taze sebze tüketmeyi ihmal etmeyin.



-Soya, mantar, sarımsak ve soğan tüketin.



-Helikobakter Pilori probleminiz varsa, tedavinizi aksatmayın.