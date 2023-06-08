Uzmanından kritik uyarı: Salmonella bakterisi en riskli gıda zehirlenmesi olarak biliniyor...

Uz. Dr. Mine Işık Arıgün, salmonella ile ilgili şu bilgileri veriyor:

- Salmonella enfeksiyonu, genellikle bulaştan 12 ila 72 saat sonra ortaya çıkar. İshal, ateş ve mide krampları ile belirti verir. Bununla birlikte baş ağrısı, bulantı, kusma ve iştahsızlık görülür. Bu belirtiler genellikle 4 ila 7 gün devam ederken, bazı kişilerde belirtiler daha ciddi şekilde seyredebilir.