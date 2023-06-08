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    Uzmanından kritik uyarı: Salmonella bakterisi en riskli gıda zehirlenmesi olarak biliniyor...

    Salmonella bakterisi, en riskli gıda zehirlenmesi olarak biliniyor. Havaların ısınmasıyla daha çok görülüyor. Bazı besinler ise bakteri oluşumunu tetikliyor. Uzmanlar, çiğ yumurta ve işlenmiş et ürünlerinin hastalığa yol açtığını kaydediyor.

    Salmonellaya dikkat ’et’

    Hayvan ve insan bağırsaklarında yaşayan salmonella bakterisi, yaz aylarında daha çok görülüyor. İshal, ateş ve mide krampları ile belirti gösteriyor. 7 gün içinde kendiliğinden geçen bu belirtiler, bazı kişilerde daha ciddi seyir göstererek hayati tehlike yaratabiliyor.

    Uz. Dr. Mine Işık Arıgün, salmonella ile ilgili şu bilgileri veriyor:
    - Salmonella enfeksiyonu, genellikle bulaştan 12 ila 72 saat sonra ortaya çıkar. İshal, ateş ve mide krampları ile belirti verir. Bununla birlikte baş ağrısı, bulantı, kusma ve iştahsızlık görülür. Bu belirtiler genellikle 4 ila 7 gün devam ederken, bazı kişilerde belirtiler daha ciddi şekilde seyredebilir.



    - Az pişmiş yiyecekler, süt ve yıkanmamış çiğ sebze ve meyveler, çiğ et, ellerin yıkanmaması hastalığa yol açar. Ayrıca kuş ve civciv gibi salmonella bakterisi taşıma riski yüksek olan hayvanları tutmak ve öpmek salmonella bulaşma yolları arasında yer almaktadır.

        - Salmonellaya maruz kalan çoğu insan ortalama 4-7 gün içinde iyileşir ve genellikle tedaviye ihtiyaç duymaz. Bu süreçte kişinin ishal nedeniyle kaybettiği sıvıyı yerine koymak için bol sıvı tüketmesi gerekmektedir.

        - Salmonella enfeksiyonu geçiren çoğu kişi 7 gün içerisinde hastalığın belirtilerini atlatıp tamamen iyileşir. Ancak bağırsakların normal çalışmaya başlaması biraz zaman alabilir. Bazı kişilerde salmonella enfeksiyonu şiddetli bir şekilde seyredebilir.



        RİSK GRUBU
        - 65 yaş ve üstü kişiler
        - Bebekler
        - Kanser, HIV veya AIDS hastaları...
        - Crohn Hastalığı ve inflamatuar bağırsak hastalığı olanlar

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        Haberler Sağlık Uzmanından kritik uyarı: Salmonella bakterisi en riskli gıda zehirlenmesi olarak biliniyor...
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