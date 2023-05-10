Uzmanından kritik hipertansiyon uyarısı: Tuza dikkat!

Hipertansiyon, toplumda en sık görülen kronik hastalıkların başında geliyor. Özellikle hayati organları tehdit etmesinden dolayı mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Orhan, hipertansiyonla ilgili bilinmesi gerekenleri ve tedavi yöntemlerini açıklıyor.
YAŞ EN BÜYÜK RİSK
Primer (esansiyel) hipertansiyonun teşhisi kan basıncının ölçülmesiyle konuyor. Kan basıncı, üst (sistolik) ve alt (diyastolik) olmak üzere iki sayıdan oluşuyor. Normal kan basıncı 120/80 mmHg olarak kabul edilirken, 140/90 mmHg veya daha yüksek olan kan basıncı yüksek olarak tanımlanıyor. Birincil hipertansiyon genellikle genetik ve çevresel faktörlerden kaynaklanıyor. Bunların yanı sıra yaş, aşırı kilo, hareketsiz yaşam tarzı, tuz alımı, stres ve alkol tüketimi gibi faktörler, esansiyel hipertansiyon riskini artırıyor.
EGZERSİZ DE ÖNERİLİR
Primer hipertansiyonun potansiyel risklerini azaltmak için, kan basıncını düzenli olarak ölçmek, yaşam tarzı değişiklikleri yapmak (düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, tuz ve alkol tüketimini sınırlamak) ve doktorunuzun önerdiği ilaç tedavisini düzenli olarak uygulamak gerekiyor. Tedavi, yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçlarla yapılabiliyor. Yaşam tarzı değişiklikleri arasında kilo verme, düzenli egzersiz yapma, tuz alımını sınırlama ve alkol tüketimini azaltma gibi önlemler yer alıyor. İlaç tedavisinde kan basıncını düşürmeye yardımcı ilaçlar kullanılıyor.