Uzmanından kritik hipertansiyon uyarısı: Tuza dikkat!

YAŞ EN BÜYÜK RİSK

Primer (esansiyel) hipertansiyonun teşhisi kan basıncının ölçülmesiyle konuyor. Kan basıncı, üst (sistolik) ve alt (diyastolik) olmak üzere iki sayıdan oluşuyor. Normal kan basıncı 120/80 mmHg olarak kabul edilirken, 140/90 mmHg veya daha yüksek olan kan basıncı yüksek olarak tanımlanıyor. Birincil hipertansiyon genellikle genetik ve çevresel faktörlerden kaynaklanıyor. Bunların yanı sıra yaş, aşırı kilo, hareketsiz yaşam tarzı, tuz alımı, stres ve alkol tüketimi gibi faktörler, esansiyel hipertansiyon riskini artırıyor.