Uzmanından kritik göz kapağı düşüklüğü uyarısı! Her yaş grubunda rastlanıyor

Ptozis yani göz kapağı düşüklüğü, her yaş grubunda rastlanabilen, göz kasının zayıflamasına veya hiç çalışmamasına bağlı olarak ortaya çıkıyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, "Hem doğumsal hem de sonradan gelişebiliyor. Göz kapağı giderek artan oranda düşer ve görmeyi engeller hale geliyor. Cerrahi ile göz kası güçlendirilerek eski haline getirilir" diyor.