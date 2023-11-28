Uzmanından kritik göz kapağı düşüklüğü uyarısı! Her yaş grubunda rastlanıyor

Ptozis yani göz kapağı düşüklüğü, her yaş grubunda rastlanabilen, göz kasının zayıflamasına veya hiç çalışmamasına bağlı olarak ortaya çıkıyor.
Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, "Hem doğumsal hem de sonradan gelişebiliyor. Göz kapağı giderek artan oranda düşer ve görmeyi engeller hale geliyor. Cerrahi ile göz kası güçlendirilerek eski haline getirilir" diyor.
CEVİZ YE UNUTMA
Ceviz, beyin hücrelerini güçlendirir. Alzheimer'dan korur. Bağırsakların temizlenmesini sağlar. Prostat, göğüs ve pankreas kanserini yok eder.
ROMATİZMAYA KUŞKONMAZ
Kuşkonmaz, uzun süre tok tutarak zayıflamaya yardımcı olur. Sindirimi düzenler. Romatizma ve kemik ağrılarını azaltır. Vücutta iltihap oluşumunu engeller.
DEPRESYONA SICAK ÇİKOLATA
Sıcak çikolata, sadece içinizi ısıtmakla kalmaz. Bağışıklık sistemini destekler. Antidepresana iyi gelir. Kanseri tedavi etmek için kullanılır. Kilo verdirir.