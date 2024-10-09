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Uzmanından kısırlık tedavisi hakkında önemli bilgiler!

Diyabet yani şeker hastalığı, tedavi edilmezse vücudu bitiriyor. Op. Dr. Beyhan Badoğlu, yüksek şekerin kadınlarda en önemli kısırlık nedenleri arasında yer aldığını söylüyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024
Uzmanından kısırlık tedavisi hakkında önemli bilgiler!

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Kısırlık, günümüzde her 100 çiftten birini etkiliyor. Op. Dr. Beyhan Badoğlu, pek çok faktörlerin kadınlarda kısırlık riskini artırdığını söylüyor. Özellikle 35 yaşından sonra kadınlarda doğurganlığın ciddi oranda azaldığını vurguluyor.

"Kadınlarda çikolata kisti, polikistik over sendromu, diyabet ve erken menopoz gibi nedenler, tiroit bezindeki aksaklıklar adet döngüsünü etkileyerek kısırlığa neden olabilir" diyor.

Kısırlık tedavisi hakkında bilgiler veren Badoğlu, "Tedavi seçenekleri, hastanın yaşına ve eşlere yapılan tetkiklerin sonuçlarına göre belirlenir. En çok bilinen yöntem tüp bebek tedavisidir" diyor.

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