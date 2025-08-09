Uzmanından kalp spazmı hakkında bilinmesi gerekenler!

Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı atan bir kalbe sahip olmaktan geçiyor. Ancak yanlış beslenme alışkanlıklarından genetik faktörlere kadar pek çok durum, kalp sağlığına zarar veriyor. Kardiyoloji Uzmanı Murat Şener, kalp spazmına dikkat çekiyor.

Bu durumun kalp dokusunu besleyen atardamarların kasılmaya bağlı olarak kalbi yeteri kadar besleyememesi sonucu oluştuğunu belirtiyor. Spazm, ağrı, kalpte baskı, yanma ve sıkışma hissine yol açıyor.

Dr. Şener, kalp spazmı ile kalp krizi arasındaki farklara değiniyor. 20 dakika kadar süren kalp spazmının kalp krizine işaret edebileceğini söylüyor. "Kalp spazmı krizin öncüsüdür" diyor. Hastalara öncelikle EKG ve Efor testi uygulanıyor. Çıkan sonuçlara göre teşhis konuluyor. Tedavi ilaçlarla ya da kalp spazmına neden olan hastalıkları tedavi etmek için anjiogram, anjioplasti ve ameliyatla sağlanıyor. Tedavi her hastaya göre değişiyor. Öte yandan kalp spazmını önlemek için şunlara dikkat etmek gerekiyor:



- Sigara ve alkolden uzak durun.

- Sağlıklı beslenin. Yağlı, tuzlu, kızarmış ve işlenmiş gıdalardan uzak durun.

- Spor yapın.

- Diyabet, kolesterol ve tansiyon gibi kronik hastalığınız varsa kontrolleri aksatmayın.